Polacy skrzywdzeni przez sędziów? Nasz koszykarz zabrał głos

Koszykówka 3x3 to jedna z dyscyplin debiutujących na igrzyskach w Tokio. Niestety nie był to debiut udany dla Polaków. Nasi reprezentanci porażką z Belgią zamknęli sobie drogą do ćwierćfinałów. Zajęli siódme miejsce, wyprzedzając tylko Chińczyków. Paweł Pawłowski zabrał głos po porażce. Przyznał, że sędziowie traktowali "Biało-Czerwonych" inaczej niż rywali.

