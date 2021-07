To nie były wielkie eliminacje w wykonaniu "Biało-Czerwonych". W rezultacie przebrnął je tylko Lisek, nasz najlepszy obecnie tyczkarz.

Lisek rzutem na taśmę w ostatniej próbie przeskoczył wysokość 5,75 m i na 11. miejscu awansował do finału. Rywalizacja kosztowała go wiele nerwów, dlatego po ostatnim skoku nie ukrywał wielkiej radości z awansu.

5,65 skoczył w sobotę Robert Sobera, co wystarczyło do zajęcia 15. miejsca. Nie przystąpił do skoku na 5,75 z powodu urazu. Awans do finału wywalczyło 14 zawodników.

Wielka przykrość spotkała byłego mistrza świata Pawła Wojciechowskiego, który zatrzymał się na wysokości 5,30. Pokonał ją w drugiej próbie. Żaden ze skoków na kolejnej wysokości nie przyniósł mu powodzenia i ostatecznie zajął 28. lokatę w eliminacjach.

Żaden z tyczkarzy nie osiągnął wymaganego minimum 5,80. Najlepsi zatrzymali się na 5,75. Pierwsze miejsce zajęli ex aequo: Amerykanin Christopher Nilsen i Bo Kanda Lita Baehre, reprezentujący Niemcy.