Osada w składzie Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko i Katarzyna Zillmann należała do naszych największy medalowych nadziej. W ostatnich latach te zawodniczki przyzwyczaiły nas do tego, że plasują się na podium, czy to mistrzostw świata czy Europy i bardzo mocno liczyliśmy, że tak będzie i tym razem.

Rywalki były jednak bardzo mocne. Szczególnie Chinki, które w eliminacjach wręcz znokautowały konkurencję. Groźne wydawały się również Niemki, prowadzone... przez byłego trenera polskiej osady Marcina Witkowskiego, co było dodatkowym smaczkiem tej rywalizacji.

Przed ich startem mieliśmy trzy medalowe szanse w wioślarstwie i niestety nie wykorzystaliśmy żadnej. Nasza czwórka była ostatnią z nich, ale przez niektórych uważaną za najpewniejszą. Płynące na piątym torze Polki zaczęły ostrożnie i na półmetku były na czwartej pozycji, ale akurat ta osada z reguły na drugiej części dystansu potrafi przyspieszyć.



I to potwierdziło się na torze w Tokio! Po wspaniałym finiszu "Biało-Czerwone" wyprzedziły słabnące Niemki i zajęły drugie miejsce w wyścigu, zdobywając pierwsze medale dla Polski na igrzyskach w Tokio!



Złoty medal zdobyły faworyzowane Chinki, które wyraźnie odjechały pozostałym rywalkom, wyprzedzając Polki aż o 6.23 s. Po brązowe medale sięgnęły Australijki, które zdołały wyprzedzić Niemki.



Wyniki wioślarskiej czwórki podwójnej kobiet:

1. Chiny 6.05,13

(Chen Yunxia, Zhang Ling, Lyu Yang, Cui Xiaotong)

2. Polska 6.11,36

(Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak, Katarzyna Zillmann)



3. Australia 6.12,08

(Ria Thompson, Rowena Meredith, Harriet Hudson, Caitlin Cronin)

4. Włochy 6.13,33

5. Niemcy 6.13,41

6. Holandia 6.15,75

Zdjęcie Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann z wielkim sukcesem / PAP/EPA