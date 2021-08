- Nie mam presji przed finałem, może mam oczekiwania, ale nie są wygórowane. Odpadło kilku dobrze przygotowanych zawodników, na przykład Mateusz Borkowski. W moim biegu były przepychanki, uważałem, żeby nie pakować się w środek, lepiej przechodzić z końca do przodu - mówił przed finałowym biegiem Dobek w rozmowie z Interią.



W półfinale Dobek uzyskał czas 1:44.60, a za nim na mecie zameldowali się Emmanuel Kipkurui (1:44.74) z Kenii i Jesus Tonatiu z Meksyku (1:44.77). Polski biegacz miał sporo szczęścia, bowiem przez moment był zamknięty i nie mógł ruszyć do przodu, ale rywale popełnili błąd i przepuścili go po wewnętrznej, co sprytnie wykorzystał i wygrał swoją serię. W finale jednak nie mógł pozwolić sobie na takie pomyłki.



Reklama

Choć Polak przez większą część kariery biegał przez płotki, to jest naturalnym talentem do biegów średniodystansowych, co zresztą potwierdził już kilka razy w tym sezonie. Jednak w walce o olimpijskie złoto musiał rywalizować z kilkoma niezwykle doświadczonymi biegaczami, zdecydowanie bijącymi go pod tym względem.