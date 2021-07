Z występami lekkoatletów na igrzyskach w Tokio wiążemy spore nadzieje. Tacy zawodnicy jak Anita Włodarczy, Paweł Fajdek czy Michał Haratyk są wymieniani w gronie pewniaków do medali. Kandydatów do zdobycia olimpijskich krążków jest zresztą więcej. PZLA zdecydował o powołaniu szerokiej, 66-osobowej kadry, którą wstępnie zakwalifikował do wyjazdu na igrzyska.



Duże emocje budził również skład kobiecej sztafety 4x400, nazywanej "Aniołkami" trenera Aleksandra Matusińskiego. Ostatecznie znalazło się w niej aż osiem biegaczek, bo czeka je również start w sztafecie mieszanej na tym samym dystansie. Obok pewnych wyjazdu Justyn Święty Ersetic, Igi Baumgart-Witan i Natalii Kaczmarek, do Tokio pojadą także Dominika Baćmaga, Anna Kiełbasińska, Kornelia Lesiewicz, Kinga Gacka i Małgorzata Hołub-Kowalik.



Niestety w składzie brakuje kilku gwiazd, które z różnych powodów musiały zrezygnować ze startu. Adam Kszczot, Sofia Ennaoui i Karolina Kołeczek, choć mieli minimum olimpijskie, ostatecznie nie znaleźli się w kadrze.





Skład reprezentacji Polski lekkoatletów na igrzyska olimpijskie w Tokio:

K O B I E T Y

100 m Ewa Swoboda (AZS AWF Katowice)

400 m Iga Baumgart-Witan (BKS Bydgoszcz)Natalia Kaczmarek (AZS AWF Wrocław), Justyna Święty-Ersetic (AZS AWF Katowice)

800 m Joanna Jóźwik (AZS AWF Katowice)Angelika Sarna (AZS AWF Warszawa), Anna Wielgosz (CWKS Resovia Rzeszów)

1500 m Martyna Galant (OŚ AZS Poznań)

100 m ppł Klaudia Siciarz (AZS AWF Kraków), Pia Skrzyszowska (AZS AWF Warszawa)

400 m ppł Joanna Linkiewicz (AZS AWF Wrocław)

3000 m z przeszkodami Aneta Konieczek (WMLKS Nadodrze Powodowo), Alicja Konieczek (OŚ AZS Poznań)

maraton Aleksandra Lisowska (KS AZS UWM Olsztyn)Angelika Mach (AZS UMCS Lublin), Karolina Nadolska (KU AZS UAM Poznań)

wzwyż Kamila Lićwinko (KS Podlasie Białystok)

kula Klaudia Kardasz (KS Podlasie Białystok), Paulina Guba (AZS UMCS Lublin)

oszczep Maria Andrejczyk (LUKS Hańcza Suwałki)

młot Malwina Kopron (AZS UMCS Lublin), Joanna Fiodorow (OŚ AZS Poznań), Anita Włodarczyk (AZS AWF Katowice)

4x100 m Swoboda, Skrzyszowska, Klaudia Adamek (KS Gwardia Piła), Marlena Gola (KS Podlasie Białystok), Paulina Guzowska (AZS AWF Katowice), Paulina Paluch (AZS AWF Warszawa), Marika Popowicz-Drapała (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL)

4x400 m Baumgart-Witan, Kaczmarek, Święty-Ersetic, Dominika Baćmaga (AZS AWF Warszawa), Kinga Gacka (BKS Bydgoszcz), Małgorzata Hołub-Kowalik (AZS UMCS Lublin), Anna Kiełbasińska (SKLA Sopot), Kornelia Lesiewicz (AZS AWF Gorzów Wielkopolski)

4x400 m - mieszana Baumgart-Witan, Kaczmarek, Święty-Ersetic, Baćmaga, Gacka, Hołub-Kowalik, Kiełbasińska

chód na 20 km Katarzyna Zdziebło (LKS Stal Mielec)



M Ę Ż C Z Y Ź N I

400 m Karol Zalewski (AZS AWF Katowice)

800 m Mateusz Borkowski (RKS Łódź), Patryk Dobek (MKL Szczecin), Marcin Lewandowski (AZS UMCS Lublin)

1500 m Lewandowski, Michał Rozmys (UKS Barnim Goleniów)

110 m ppł Damian Czykier (KS Podlasie Białystok)

maraton Marcin Chabowski (STS Pomerania Szczecinek), Arkadiusz Gardzielewski (WKS Śląsk Wrocław), Adam Nowicki (MKL Szczecin)

tyczka Piotr Lisek (OSOT Szczecin), Robert Sobera (AZS AWF Wrocław), Paweł Wojeciechowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL)

kula Konrad Bukowiecki (AZS UWM Olsztyn), Michał Haratyk (KS Sprint Bielsko-Biała)

dysk Piotr Małachowski (WKS Śląsk Wrocław), Bartłomiej Stój (KU AZS Politechniki Opolskiej)

młot Paweł Fajdek (AZS AWF Katowice), Wojciech Nowicki (KS Podlasie Białystok)

oszczep Marcin Krukowski (KS Warszawianka), Cyprian Mrzygłód (AZS AWFiS Gdańsk)

dziesięciobój Paweł Wiesiołek (KS Warszawianka)

4x400 m Zalewski, Kajetan Duszyński (AZS Łódź), Patryk Grzegorzewicz (MKS-SMS Victoria Racibórz), Dariusz Kowaluk (AZS AWF Warszawa), Jakub Krzewina (OŚ AZS Poznań), Mateusz Rzeźniczak (RKS Łódź), Wiktor Suwara (AZS AWF Warszawa), Tymoteusz Zimny (OŚ AZS Poznań) 4x400 m - mieszana Zalewski, Duszyński, Grzegorzewicz, Kowaluk, Krzewina, Rzeźniczak, Suwara, Zimny

chód na 20 km Łukasz Niedziałek (WLKS Iganie Nowe)

chód na 50 km Rafał Augustyn (LKS Stal Mielec), Artur Brzozowski (MKL Sparta Stalowa Wola), Dawid Tomala (AZS KU Politechniki Opolskiej)