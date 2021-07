Na kortach w Tokio wystąpi czterech naszych singlistów: Iga Świątek, Magda Linette, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

Linette zagra także w deblu z Alicją Rosolską, podobnie jak Hurkacz z Łukaszem Kubotem, natomiast Kubot i Świątek powalczą również w mikście.

- Odczuwam wiele emocji. Reprezentowanie swojego kraju to wyjątkowa rzecz. Dwa lata temu zastanawiałam się, czy będę w takiej sytuacji. To było moje marzenie. Już od dawna igrzyska olimpijskie są dla mnie bardzo ważnym turniejem. Choć wiele tenisistów podejmuje decyzję, by na nich nie występować, dla mnie to zawsze był najważniejszy turniej ze względu na tatę, który był olimpijczykiem - przyznała ostatnio Świątek ( więcej przeczytasz TUTAJ - kliknij ).

Tokio 2020. Iga Świątek straciła wiele renomowanych rywalek

Lista tenisistek nieobecnych na tegorocznych igrzyskach będzie rzeczywiście pokaźna. W Tokio nie wystąpią między innymi: czwarta w rankingu WTA Simona Halep, piąta Bianca Andreescu, dziewiąta Simona Halep, 14. Victoria Azarenka, 16. Serena Williams, 22. Angelique Kerber, a także Madison Keys (26.), Johanna Konta (38.).



Wśród mężczyzn także powiększa się liczba wielkich nieobecnych, do których można zaliczyć: Rogera Federera, Rafaela Nadala, Dominica Thiema oraz Nicka Kyrgiosa.



Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich odbędzie się w piątek 23 lipca. Następnego dnia rozpoczną się zmagania w singlu oraz deblu. Rywalizacja na kortach będzie odbywać się każdego dnia, aż do 1 sierpnia, gdy rozegrany zostanie finał mężczyzn. Dzień wcześniej o złoto powalczą kobiety.



Finały gry podwójnej odbędą się natomiast 30 lipca (w przypadku mężczyzn) oraz 1 sierpnia (w rywalizacji kobiet).



TB