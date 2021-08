Jako pierwsi na boisko wyszli Polacy i Kanadyjczycy. Cel "Biało-Czerwonych" był jasny - zwycięstwo, które zapewniało awans do ćwierćfinału z pierwszego miejsca w grupie A. Można było obawiać się tego pojedynku, bo Kanadyjczycy w Tokio spisują się dobrze. Kibice, którzy postanowili wstać w środku nocy, żeby zobaczyć Orłów w akcji, nie mają czego żałować. Mistrzowie świata wykonali plan w imponującym stylu. Pokonali Kanadę 3:0, a do zwycięstwa poprowadził duet Bartosz Kurek - Wilfredo Leon. Podopieczni Vitala Heynena czekali na ćwierćfinałowego rywala.

Już następny pojedynek Brazylia - Francja wyłonił zespół, z którym Polacy zmierzą się o półfinał. "Trójkolorowi" zawiesili wysoko poprzeczkę "Canarinhos". Kibice byli świadkami chyba najlepszego meczu tej fazy rywalizacji w Tokio. Brazylia po niesamowitym pięciosetowym boju wygrała 3:2, ale Francuzi pokazali się z bardzo dobrej strony. W drugim secie po zażartej walce podopieczni Laurenta Tiliego wygrali na przewagi 39:37! Tie-break był równie emocjonujący. Lepsi okazali się Brazylijczycy, którzy zwyciężyli 20:18.



Polska - Francja w ćwierćfinale igrzysk

To właśnie Francuzi staną na drodze Orłów w ćwierćfinale. Polaków czeka ciężka przeprawa biorąc pod uwagę to, co "Trójkolorowi" pokazali z Brazylią i wcześniej z Rosją.



Kolejne dwa spotkania potoczyły się zgodnie z przewidywaniami. Rosjanie bez trudu uporali się z Tunezją, a Włosi równie łatwo z Wenezuelą.



Na deser kibice otrzymali dwa spotkania, które decydowały o awansie do najlepszej "ósemki". W pierwszych z nich doszło do niespodzianki. Japonia pokonała bowiem Iran 3:2 i dzięki temu znalazła się w 1/4 finału. Persowie natomiast, którzy pokonali Polaków 3:2, pakują walizki i wracają do domu.



Sensację sprawili Argentyńczycy, którzy wrzucili za burtę igrzysk siatkarską potęgę, czy reprezentację Stanów Zjednoczonych. Dla Amerykanów igrzyska to najważniejsza impreza, bo ewentualny sukces odbija się szerokim echem w kraju. Tym razem jednak siatkarze Johna Sperawa sprawili zawód. Przegrali z Argentyną 0:3 i zakończyli swój udział w igrzyskach w Tokio na fazie grupowej.



Oto droga polskich siatkarzy do finału

Z boiska emocje przeniosły się do sali konferencyjnej, gdzie odbyło się losowanie drabinki fazy pucharowej turnieju. Dwie pary ćwierćfinałowe były już znane - Polska - Francja i Rosjanie - Kanada. Dwie następne wyłoniło losowanie. W jego wyniku gospodarze igrzysk trafili na Brazylię, Włosi na Argentynę.



Jeśli "Biało-Czerwoni" pokonają Francuzów, to w półfinale zmierzą się z lepszym z pary Włochy - Argentyna.



Mecz ćwierćfinałowe odbędą się we wtorek 3 sierpnia, a półfinały dwa dni później.

Ćwierćfinały turnieju olimpijskiego w siatkówce (03.08):

02:00 - Rosjanie - Kanada

06:00 - Japonia - Brazylia

10:00 - Włochy - Argentyna

14:30 - Polska - Francja

RK



