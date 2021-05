Już 4 czerwca Polacy rozpoczną zgrupowanie przed turniejem kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich koszykarzy, który rozpocznie się 29 czerwca w Kownie. Trener "Biało-Czerwonych" Mike Taylor powołał 18 zawodników, którzy będą przygotowywać się do tego turnieju.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Energa Basket Liga. Marian Kmita: Wierzymy, że wielkie sukcesy koszykówki są jeszcze przed nami (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Polacy o awans na igrzyska powalczą podczas turnieju w Kownie. Najpierw w swojej grupie zmierzą się z mistrzami Europy Słoweńcami oraz Angolą, a następnie, jeżeli uda im się zająć pierwszą pozycję, zmierzą się z najlepszym zespołem z drugiej grupy, w której znajdują się Litwa, Wenezuela i Korea Południowa. Tylko zwycięzca turnieju zagra na igrzyskach.



Polaków czeka bardzo trudne zadanie, ale Mike Taylor i jego podopieczni zapowiadają walkę o bilety do Tokio. Dla naszej kadry byłoby to wielkie wydarzenie, choć faworytami wydają się Słoweńcy i Litwini i to te dwie drużyny powinny między sobą walczyć o wygraną w turnieju kwalifikacyjnym.



- Pracowaliśmy bardzo ciężko i graliśmy świetnie po to, aby uzyskać szansę walki o Igrzyska Olimpijskie. Tego lata włożymy całe nasze serca w osiągnięcie naszego wymarzonego celu, jakim jest gra w turnieju w Tokio. Dawaj Polska! - powiedział Taylor cytowany przez stronę Polskiego Związku Koszykówki.





Skład reprezentacji Polski:

Reklama

Rozgrywający

Łukasz Kolenda, Łukasz Koszarek, Andy Mazurczak, A.J. Slaughter

Rzucający

Jakub Garbacz, Michał Michalak, Mateusz Ponitka



Niscy skrzydłowi

Igor Milicić, Michał Sokołowski, Adam Waczyński, Jarosław Zyskowski



Silni skrzydłowi



Aaron Cel, Aleksander Dziewa, Tomasz Gielo



Środkowi



Aleksander Balcerowski, Adam Hrycaniuk, Damian Kulig, Dominik Olejniczak

Terminarz turnieju kwalifikacyjnego w Kownie:



29 czerwca, godz. 15:30: Polska - Angola

1 lipca, godz. 15:30: Słowenia - Polska

3 lipca: półfinały

4 lipca: finał

KK