O możliwym powrocie Anastasiego do polskiej kadry pisze włoski dziennikarz Gian Luca Pasini. Twierdzi on, że pojawiły się pogłoski, według których - jeśli kontrakt Heynena nie zostanie przedłużony - Anastasi miałby ponownie objąć posadę selekcjonera reprezentacji Polski. Umowa aktualnego szkoleniowca Biało-Czerwonych wygasa po zbliżających się mistrzostwach Europy.

- Zobaczymy, co dalej. Usiądziemy do stołu jeszcze raz. Ale może to się już wypaliło... Nie chcę teraz o tym mówić. To nie jest wina trenera, on nie był na boisku - przyznał Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk po tym, jak Polacy odpadli z igrzysk w Tokio. Przypomnijmy - podopieczni Heynena przegrali 2:3 z Francją i udział w turnieju zakończyli na ćwierćfinale.

Zdjęcie Andrea Anastasi /Piotr Matusewicz/East News /East News