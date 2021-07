Czterokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych pokonała Szwajcarkę Viktoriję Golubic 6:3, 6:2.

W pierwszym secie obie tenisistki wygrywały własne podanie do ósmego gema. Wtedy rozstawiona z numerem drugim Osaka odebrała serwis rywalce, by po chwili przypieczętować sukces, choć wcześniej obroniła break pointa.



W drugim secie Japonka objęła prowadzenie 4:0, które spokojnie utrzymała do końca meczu trwającego tylko godzinę i pięć minut.



Faworytka gospodarzy w trzeciej rundzie zagra albo z Czeszką Marketą Vondroušovą, albo Rumunką Mihaelą Buzarnescu.



Osaka w ćwierćfinale może spotkać się z Igą Świątek.



O cztery minuty krócej trwało spotkanie Garbine Muguruzy. Hiszpanka pokonała w drugiej rundzie singla Chinkę Qiang Wang 6:3, 6:0.



Rozstawiona z numerem siódmym Muguruza w trzeciej rundzie zagra albo z Czeszką Petrą Kvitovą (10.), albo Belgijką Alison van Uytvanck.

Zdjęcie Naomi Osaka / AFP

Druga runda gry pojedynczej kobiet:

Naomi Osaka (Japonia, 2.) - Viktorija Golubic (Szwajcaria) 6:3, 6:2

Garbine Muguruza (Hiszpania, 7.) - Qiang Wang (Chiny) 6:3, 6:0

Barbora Krejčikova (Czechy, 8.) - Leylah Annie Fernandez (Kanada) 6:2, 6:4

Anastazja Pawluczenkowa (RKO, 13.) - Anna-Lena Friedsam (Niemcy) 6:1, 6:1

Maria Sakkari (Grecja, 14.) - Nina Stojanović (Serbia) 6:1, 6:2

Jelena Rybakina (Kazachstan, 15.) - Rebecca Peterson (Szwecja) 6:2, 6:3

Camia Giorgi (Włochy) - Jelena Wiesnina (RKO) 6:3, 6:1



