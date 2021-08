Polki do rywalizacji przystąpiły w składzie: Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święty-Ersetic. Oznacza to jedną zmianę w porównaniu do półfinału - Natalia Kaczmarek zastąpiła Annę Kiełbasińską.

Nasze zawodniczki biegły na torze czwartym. Po pierwszej zmianie "Biało-Czerwone" znajdowały się w świetnej pozycji. Baumgart-Witan ścigała prowadzącą samotnie Amerykankę i zdołała ją dopędzić, oddając pałeczkę tuż za jej plecami.



Hołub-Kowalik nie była w stanie dotrzymać kroku prowadzącej rywalce, ale powiększała przewagę nad kolejnymi ekipami. Ostatnia w polskiej ekipie Święty-Ersetic pozwoliła się dogonić ekipom z Kanady i Jamajki. Na ostatniej prostej przyspieszyła, pieczętując zdobycie srebrnego medalu.





Reklama

Gdzie i kiedy oglądać Polaków w Tokio - Sprawdź teraz!

Zdjęcie Justyna Święty-Ersetic (z lewej) i Małgorzata Hołub-Kowalik / AFP