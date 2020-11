Doping znów uderza w polski sport. Pojawiają się kolejne przypadki przyłapanych sportowców. Ostatnim z nich jest mistrz Polski w skoku wzwyż - Norbert Kobielski - podaje dziś "Przegląd Sportowy".

W 2019 roku Polska Agencja Antydopingowa pobrała do analizy 4117 próbek moczu i krwi. To rekordowa liczba.

W celu pobrania próbek przeprowadzono 555 akcji kontrolnych na terenie kraju oraz poza jego granicami. Kontroli antydopingowej poddano reprezentantów 37 związków sportowych.

W wyniku realizacji programu kontroli antydopingowej w 2019 roku stwierdzono 64 przypadki naruszeń przepisów antydopingowych.

W tym roku w związku z pandemią koronawirusa, ilość przeprowadzonych kontroli jest mniejsza, ale znów pojawiają się przykre przypadki.

Niedawno doping wykryto u jednego z członków reprezentacji Polski w kolarstwie torowym. Chodziło o EPO. To druga taka "wpadka" wśród polskich sportowców w ostatnich tygodniach.

Tymczasem dziś "Przegląd Sportowy" poinformował, że substancję zabronioną wykryto w organizmie Norberta Kobielskiego, mistrza Polski w skoku wzwyż. Informację tę potwierdził gazecie szef Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.

23-letniemu zawodnikowi grozi dyskwalifikacja, jeśli próbka B potwierdzi wynik. W takim wypadku zmuszony będzie porzucić marzenia o przyszłorocznych igrzyskach w Tokio.

"Nie wiem, jak było, w jakich okolicznościach to znalazło się w jego organizmie. Czy świadomie? Może nie wiedział, że nie może, może to braki edukacyjne w tym zakresie? Jedno jest pewne. To, o czym mowa, na pewno nie mogło znaleźć się w żadnej zanieczyszczonej odżywce, to inny kaliber" - powiedział gazecie menedżer zawodnika Marcin Fudalej.

