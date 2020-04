Koronawirus w sporcie. Paweł Fajdek nie pojedzie do Spały

- Nie wybieram się do Centralnego Ośrodka Sportu, zostaję w domu. Dopóki nie zostanie przywrócone normalne funkcjonowanie społeczeństwa, dopóki dzieci nie będą mogły chodzić do przedszkoli i dopóki cała gospodarka nie ruszy, to nigdzie się nie ruszam. Nie oszukujmy się, mamy jeszcze zamiar startować przez wiele lat, przynajmniej ja mam takie plany dlatego odpuszczenie sobie jednego roku niczego tak naprawdę nie zmieni - mówi w obszernej rozmowie z Interią czterokrotny mistrz świata w rzucie młotem Paweł Fajdek.





Zbigniew Czyż, Interia: Jak mija panu kwarantanna?

Paweł Fajdek: - Dla mnie sama kwarantanna nie jest już przeszkodą, potrafię sobie wszystko załatwić i zorganizować.

Ma pan możliwość trenowania w pobliżu domu w Żarowie, jak teraz wyglądają zajęcia czterokrotnego mistrza świata?

- Kilka lat temu dzięki uprzejmości burmistrza zbudowaliśmy w moim mieście specjalną rzutnię z której korzystam praktycznie tylko ja. Obecnie wychodząc na trening zachowuję wszystkie obostrzenia dotyczące kwarantanny. Trenuję sam lub z trenerką, jeżeli jest taka potrzeba. Korzystam także z siłowni w pobliskiej szkole, mam tam cały sprzęt potrzebny do treningu siłowego, dlatego o nic nie muszę się martwić.

Ile razy w tygodniu pan trenuje?

- Trzy, cztery razy, czasami to zależy też od pogody. W kwietniu bywało, że mieliśmy cztery stopnie Celsjusza, teraz jest dwadzieścia, wszystko dostosowuję pod trening podtrzymujący kondycję, ponieważ nie ma się tak naprawdę obecnie do czego przygotowywać. Nie mam zamiaru trenować na pełnych obrotach.

Niebawem otwarte zostaną Centralne Ośrodki Sportu, środowisko sportowców jest podzielone, jedni jadą, inni nie jadą, a co zrobi Paweł Fajdek?

- Na chwilę obecną nigdzie się nie wybieram, zostaję w domu. Dopóki nie zostanie przywrócone normalne funkcjonowanie społeczeństwa, dopóki dzieci nie będą mogły chodzić do przedszkoli i dopóki cała gospodarka nie ruszy, to będę siedział w domu. Mam pięcioletnią córkę, która nie dość, że przez wszystkie ostatnie lata niezbyt często widziała ojca z oczywistych względów, to teraz wymaga dużo uwagi i mojej obecności. Żeby siedzieć z dzieckiem od rana do wieczora w czasach, gdy zamknięte są place zabaw, to - proszę mi wierzyć - potrzebnych jest dwoje rodziców.

Obawia się pan ewentualnego zakażenia koronawirusem?

- Myślę, że nie ma się co obawiać, bo jeżeli ktoś decyduje się, żeby otworzyć te ośrodki, to jakieś badania będą przeprowadzane i nikt nie będzie na nie oszczędzał pieniędzy. Dobrze, że takie możliwości do treningów dla polskich sportowców jednak są, bo jesienią trzeba będzie się już powoli zacząć przygotowywać do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio.

A nie obawia się pan, że straci jednak trochę nie trenując teraz na sto procent?

- Nie, jeżeli mielibyśmy się szykować na ten lipiec to byłby problem, natomiast z uwagi na przeniesienie igrzysk na przyszły rok, dla mnie nie jest to żaden problem. I tak każdy z nas zaczyna praktycznie od początku przygotowania, większym kłopotem może być rozleniwienie, to dla sportowca potrafi być straszne. Jeżeli ktoś straci zapał, to może być niebezpiecznie, z drugiej strony jest to czas na wyleczenie kontuzji, dawnych urazów. W każdej sytuacji trzeba umieć sobie poradzić, ja przygotowania do igrzysk rozpocznę na jesieni i wszystkim radzę to samo, nie ma co się teraz stresować, tym bardziej, że niczego to nie zmieni.

Cel na igrzyska w Tokio rozumiem, że się nie zmienia, to wywalczenie wreszcie olimpijskiego medalu, najlepiej złotego?

- Tak, cel się nie zmienia, bardzo chciałbym wywalczyć ten upragniony olimpijski medal.