Polscy siatkarze przed igrzyskami w Tokio odważnie zapowiadali, że jadą na igrzyska po medal. Po złoty medal. Vital Heynen wręcz zadeklarował, że może obiecać podium, choć przyznawał, że o złoto nie będzie łatwo. Niestety, po raz kolejny nasze marzenia zatrzymały się na ćwierćfinale, co bardzo mocno przeżyli wszyscy zawodnicy. Nie było łatwo również Wilfredo Leonowi, o czym za pośrednictwem Twittera napisała jego żona Małgorzata.



- Moje kibicowskie serce pęka, ale niestety taki jest sport - czasem cudowny, a czasem brutalny. Chyba żadna porażka nie dotknęła mojego męża tak jak ta. Czas przepracować to wszystko, odpocząć i z nową energią i entuzjazmem rozpocząć przygotowania do ME - napisała Małgorzata Leon.