Pierwsze set polsko-niemieckiego starcia od początku był niezwykle wyrównany. Kantor i Łosiak bardzo dobrze serwowali, ale Niemcy bardzo dobrze spisywali się w bloku. Niestety w końcówce dużo lepiej wyglądali Thole i Wickler, którzy co prawda nie wykorzystali pierwszej piłki setowej, ale już za drugim razem byli bardziej skuteczni i wygrali tę partię 22:20.



Drugi set przebiegał w podobnym stylu, ale cały czas mieliśmy problemy z przebiciem się przez niemiecki blok. Nie udawało się również odrzucać rywali zagrywką, co wybiło naszym siatkarzom atuty z ręki. Niestety i tym razem musieli uznać wyższość niemieckiego duetu, przegrywając drugiego seta 16:21, a całe spotkanie 0:2.



Była to pierwsza porażka Polaków na tych igrzyskach. Przed nimi starcie z włoską parą Daniele Lupo/Paolo Nicolai. I to ono zdecyduje, czy Kantor i Łosiak awansują do fazy play-off.



KK