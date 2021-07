IO w Tokio. Pływanie. Szóstka Polaków nie wystartuje? Ważą się ich losy

Tokio 2020 - Polacy

Na oficjalnych listach zgłoszeniowych do igrzysk w Tokio zabrakło szóstki polskich pływaków. Choć władze Polskiego Związku Pływackiego walczą o to, by uzyskali oni prawo wyjazdu na imprezę, wciąż nie wiadomo, czy się to uda.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pływanie. Zsuzsanna Jakabos zachwyca sylwetką. Wideo INTERIA.TV