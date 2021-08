Kamila Lićwinko w bardzo dobrym stylu awansowała do finału skoku wzwyż, jednak finalnie zajęła 11. miejsce. Polka zakończyła rywalizację z rezultatem 1,93 m, a triumfowała Marija Łasickiene.

- Niestety ten konkurs nie był dla mnie najlepszy. Ciężko mi powiedzieć, dlaczego tak się stało. Być może kwalifikacje bardzo dużo mnie kosztowały. Dwa dni temu przeszłam udar i dopiero wczoraj popołudniu poczułam się lepiej - powiedziała Lićwinko po zakończeniu zawodów.



- Nic tego nie zapowiadało. Zrobiłam trening, rozgrzewkę i czułam się dobrze. Nie wiem co poszło nie tak - dodała.



Dla Lićwinko są to ostatnie igrzyska, na których wystąpiła Polka.





Tokio 2020. Kamila Lićwinko: Jestem zawiedzona, te igrzyska miały być wisienką na torcie

- Jestem zawiedziona, te igrzyska miały być dla mnie wisienką na torcie i nic nie zapowiadało takiego wyniku. 11. miejsce, w tak kiepskim stylu, gdzie naprawdę takie wysokości skakałam na treningu - to bardzo boli. To są moje ostatnie igrzyska i zajmuje jedynie takie miejsce.



- Zdrowie nie dopisuje tak jak powinno. Mam dziecko i to jest dla mnie najważniejsze - stwierdziła Lićwinko.

Artur Gac z Tokio