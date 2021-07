W Japonii cały czas obowiązują bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące obostrzeń covidowych i nawet teraz, w trakcie igrzysk, nie ma mowy o jakichkolwiek poluzowaniach. Sportowcy też nie mogą liczyć na taryfę ulgową stąd wielu z nich jest zamkniętych w hotelach i wychodzi tylko na trening. Podobnie jest na obozie w Takasaki, gdzie przebywają polscy siatkarze oraz sztab Igi Świątek.



Nasza najlepsza tenisistka znalazła jednak sposób na to, by jakoś skomunikować się z siatkarzami i postanowiła ich zmobilizować. Na zdjęciu, którym pochwaliła się w mediach społecznościowych widzimy, że napisała "Do roboty!!! Tak, to do was". Na odpowiedź naszych mistrzów świata również nie trzeba było długo czekać.





Instagram Post

"Nie 'czujecie' naszej pracy?" - żartobliwie odpowiedzieli siatkarze, na co z kolei trener Świątek Piotr Sierzputowski odparł: "Nie. Może jednak trochę".