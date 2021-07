Finał sztafety z udziałem Polaków. Wystąpi dziewięć ekip

Tokio 2020 - Polacy

Już dziś o 14.35 Polacy wystąpią w finale sztafet mieszanych 4x400 m. Dochodzi do niecodziennej sytuacji, gdyż do finału zostanie dopuszczonych dziewięć ekip. To pokłosie zamieszania z wczorajszą dyskwalifikacją Amerykanów.

