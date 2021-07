28-latka specjalizuje się w biegach na 400 m i jest ważnym punktem sztafety, nazywanej przez polskich fanów "Aniołkami Matusińskiego".



Tak stan zdrowia Święty-Ersetic opisywał kilka dni temu w rozmowie z Interią trener naszych zawodniczek.



- To bardzo trudne pytanie, jakie nadzieje przed igrzyskami robię sobie co do startów Justyny. Niestety, nie wiem do końca, na co w Tokio pozwoli jej zdrowie. Ostatnio odniosła drobny uraz mięśniowy, przeciążeniowy na treningu i one zostały spowolnione. W najbliższych dniach zobaczymy, ile straciła ze swojej dyspozycji. Z tym urazem powinna sobie poradzić przed startami, ale tego dowiemy się, kiedy wejdzie w pełny trening. Tak naprawdę, Justyna musi jeszcze trochę potrenować, bo trochę jej niestety uciekło - martwił się Aleksander Matusiński ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



Serwis Sport.tvp.pl poinformował, że Święty-Ersetic narzeka na uraz mięśniowy i wciąż nie wie, co czeka ją w Tokio.



- Najbardziej jest mi szkoda, że wszystko potoczyło się tak na ostatniej prostej. Wszystko pod górkę. W Londynie też było pod górkę, a później z górki. Wierzę, że i tym razem tak będzie - powiedziała Polka, powstrzymując się od łez.



Eliminacje w biegu na 400 m kobiet odbędą się w nocy z 2 na 3 sierpnia.



