Spisak miał wystartować we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego, jednak jego marzenia zostały przerwane. Koń Banderas, na którym miał rywalizować, nie przeszedł badań weterynaryjnych i nie został dopuszczony do startu. Miejsce mistrza Polski zastąpi Jan Kamiński na koniu Jard.



"Igrzyska jeszcze dobrze się nie zaczęły a dla mnie sportowo już się skończyły. Niestety po pierwszym przeglądzie weterynaryjnym Banderas nie został dopuszczony do startu w zawodach. Marzenia o olimpijskim medalu prysły jak bańka mydlana w jednej sekundzie. Jest mi przeokropnie smutno, chce mi się krzyczeć" - napisał na swoim profilu na Instagramie Spisak.





