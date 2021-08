Polscy siatkarze byli jedną z naszych największych nadziei medalowych. Niestety, klątwa ćwierćfinału znów dała o sobie znać, a "Biało-Czerwoni" nie zdołali awansować do strefy medalowej.

Kliknij TUTAJ, by przejść do relacji z meczu Polska - Francja w Tokio

Nasi reprezentanci nieźle rozpoczęli mecz i dwukrotnie w nim prowadzili - najpierw 1:0, potem 2:1. W końcówce spotkania Francuzi zaprezentowali jednak rewelacyjną siatkówkę i po tie-breaku awansowali do półfinału, w którym zmierzą się z Argentyną.



Polska - Francja w Tokio. Zapłakany Drzyzga stanął przed kamerą

Po porażce polski rozgrywający Fabian Drzyzga stanął przed kamerą TVP Sport i choć - zalany łzami - niemal nie był w stanie zebrać słów, skomentował wynik meczu.

- Robimy wszystko, by zasuwać i grać. Zwiedliśmy samych siebie i nasze rodziny. Mam szacunek dla was - dziennikarzy - i dlatego udzielam teraz wywiadu, choć najchętniej poszedłbym do szatni i zadzwonił do żony. Ale taki jest mój obowiązek. Każdy to przeżywa. Jest mi przykro, jest nam przykro. Każdy, kto jest w sztabie - lekarze, masażyści... zrobili wszystko, co mogli, a my przegraliśmy - powiedział Drzyzga, przerywając swoją wypowiedź kilka razy z powodu napływających łez.

- Nie myślałem na razie o niczym innym, niż dzisiejszy mecz. Gra dla naszego kraju to dla mnie największy zaszczyt. Jeśli ktokolwiek będzie chciał, bym dalej grał w reprezentacji, zawsze się stawię na zgrupowaniu. Ale teraz odpadliśmy z igrzysk i to dla nas - delikatnie mówiąc - słaba rzecz - dodał.



