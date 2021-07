“Biało-Czerwoni" szybko opanowali sytuację w grupie. Przed meczem z Wenezuelą trener Vital Heynen dokonał kilku zmian w składzie. W podstawowej szóstce zameldowali się Łukasz Kaczmarek, Kamil Semeniuk i Michał Kubiak. Kapitan polskiej drużyny rozegrał pełny mecz i pokazał, że z jego zdrowiem jest coraz lepiej.

- Jestem szczęśliwy, że małymi krokami idziemy ku lepszemu. Czasu nie ma dużo, ale z dnia na dzień jest poprawa. Dzisiaj mogłem wyjść na boisko i jestem z tego zadowolony - stwierdził .

Reklama

Kubiak i Semeniuk poprowadzili polską kadrę do wygranej, ale nie obyło się bez chwilowych problemów. Gra “Biało-Czerwonych" załamała się w trzecim secie i Wenezuela niespodziewanie wygrała pierwszą partię w czasie turnieju w Tokio. Kolejnego seta Polacy wygrali jednak 25-15, a cały mecz 3-1.

Tokio 2020. Polska liderem grupy A

Dzięki wygranej “Biało-Czerwoni" awansowali na pierwsze miejsce w grupie A. Prowadzą z dorobkiem siedmiu punktów, ale pozycji lidera by nie było, gdyby nie porażka Irańczyków. Zespół, który w pierwszej kolejce pokonał Polaków, w środę nie nawiązał walki z Kanadą, przegrywając 0-3.

W trzecim spotkaniu grupy A obyło się bez niespodzianki. Co prawda Japończycy postawili się Włochom, ale wystarczyło to tylko do wygrania jednej partii. Drużyna z Europy zwyciężyła 3-1. Najwięcej punktów, 22, zdobył dla niej przyjmujący Osmany Juantorena.

Tokio 2020 - bądź z nami na igrzyskach olimpijskich! Sprawdź



Tokio 2020. Ważne zwycięstwa Argentyńczyków i Rosjan

Wiele dzieje się również w grupie B. Tam liderem z kompletem zwycięstw jest Rosyjski Komitet Olimpijski . W meczu z Brazylią Rosjanie świetnie zagrali blokiem, zdobywając w ten sposób aż 12 punktów. Rywale nie potrafili też znaleźć sposobu na rosyjską siłę ognia i zanotowali pierwszą porażkę na japońskich parkietach, przegrywając 0-3.

Ważny krok w kierunku awansu do ćwierćfinału postawili Argentyńczycy. W środę udało im się to, czego nie potrafili dokonać w poprzednim meczu przeciwko Brazylii. Spotkanie ponownie rozstrzygnął tie-break, ale tym razem Argentyńczycy byli w nim lepsi od Francuzów. Co prawda w tabeli wciąż zajmują miejsce za plecami europejskiej drużyny, ale mają jeszcze do rozegrania mecz z najsłabszą w grupie Tunezją. Francuzów czekają zaś spotkania z Brazylią i Rosyjskim Komitetem Olimpijskim.

W tej chwili sytuacja w grupie B układa się tak, że to właśnie Argentyna lub Francja może zostać ćwierćfinałowym rywalem Polaków. Wyżej w tabeli są Amerykanie, którzy zanotowali w środę drugie zwycięstwo w Tokio. Co prawda pozwolili Tunezji na wygranie pierwszego seta w turnieju, ale cały mecz zakończył się wynikiem 3-1 dla USA.

Tabela rywalizacji siatkarzy - Sprawdź teraz!



Wyniki turnieju mężczyzn w siatkówce - 3. kolejka

Grupa A

Kanada - Iran 3-0 (25-16, 25-20, 25-22)

Polska - Wenezuela 3-1 (25-16, 25-13, 18-25, 25-15)

Japonia - Włochy 1-3 (20-25, 17-25, 25-23, 21-25)

Grupa B

USA - Tunezja 3-1 (25-14, 23-25, 25-14, 25-23)

Argentyna - Francja 3-2 (23-25, 25-17, 25-20, 15-25, 15-13)

Brazylia - Rosyjski Komitet Olimpijski 0-3 (22-25, 20-25, 20-25)

DG