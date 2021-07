Dramat polskich koszykarzy. Przegrana w ostatniej sekundzie

Agnieszka Łapacz Tokio 2020 - Polacy

W meczu ostatniej szansy Polscy koszykarze przegrali z Belgami 14:16 w dramatycznych okolicznościach. Belgowie mieli piłkę na 0,7 s do końca spotkania przy wyniku 14:14 i równo z syreną trafili za dwa punkty. Awans do ćwierćfinału był jeszcze możliwy, gdyby spotkania ułożyły się po naszej myśli. Japonia wygrała z Chinami i niewiele zabrakło podopiecznym trenera Renkiela do awansu. Niewiele, czyli trzech punktów. Bo właśnie ta różnica zadecydowała o tym, że to Chińczycy będą w ćwierćfinale.

