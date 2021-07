Organizatorzy igrzysk w Tokio początkowo planowali rozłożenie wioślarskich finałów w czasie, jednak zagrażający Japonii tajfun sprawił, że 28 lipca nastąpiła swego rodzaju kumulacja regat, dzięki czemu polskie osady jednego dnia mogły zdobyć kilka medali.

Obiekt Sea Forest Waterway, na którym odbywają się wioślarskie zmagania, jest położony przy sztucznej wyspie w Zatoce Tokijskiej, prostopadle do oceanu. To powoduje, że wiatr najczęściej wieje z boku w stosunku do kierunku wiosłowania. Zawodnicy wcześniej mocno na to narzekali, bowiem może to wypaczać wyniki regat.

Prowadzona przez trenera Aleksandra Wojciechowskiego czwórka podwójna w składzie Fabian Barański, Wiktor Chabel, Dominik Czaja i Szymon Pośnik była wymieniana w gronie kandydatów do medali. Wcześniejsze starty polskich osad sprawiły, że ciążyła na nich dodatkowa presja, bo kiedy stawali na starcie, wciąż jeszcze worek z medalami dla Polski nie został rozwiązany.

Po pokonaniu 500 metrów zajmowaliśmy trzecią pozycję, ale różnice w czołówce były niewielkie. Na półmetku dość nieoczekiwanie prowadzili Brytyjczycy, którzy ruszyli bardzo mocno. My spadliśmy na miejsce czwarte, ale cały czas wszyscy byli blisko siebie.



Nasza osada zaczęła przyspieszać i na ostatnich 500 metrach włączyła się do walki o medale. Rywalizacja była niezwykle zacięta, ale niestety dla nas w samej końcówce wyprzedziła nas Australia i skończyliśmy na najgorszym dla sportowców czwartym miejscu, przegrywając dosłownie o włos, o 0,3 sekundy.



Złoty medal zdobyła osada Holandii, notując znakomity rezultat, dość wyraźnie wyprzedzając Brytyjczyków.



