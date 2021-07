Organizatorzy igrzysk w Tokio początkowo planowali rozłożenie wioślarskich finałów w czasie, jednak zagrażający Japonii tajfun sprawił, że 28 lipca nastąpiła swego rodzaju kumulacja regat, dzięki czemu polskie osady jednego dnia mogły zdobyć kilka medali.

Monika Chabel, Joanna Dittmann, Olga Michałkiewicz i Maria Wierzbowska, czyli czwórka bez sterniczki to osada, z którą wiązaliśmy spore nadzieje. Co prawda w eliminacjach nie zaprezentowała się zgodnie z oczekiwaniami, ale już w biegu repasażowym nasze reprezentantki pokazały wielką moc, pewnie wygrywając i zapewniają sobie awans do finału.

Presja na naszych reprezentantach w wioślarstwie była spora, bo wszyscy liczyli, że to oni rozwiążą worek z medalami dla Polaków w Tokio. Po tym, jak nie udało się męskiej dwójce podwójnej, mocno trzymaliśmy kciuki właśnie za czwórkę bez sternika. Polki ruszyły z szóstego toru, niestety już na półmetku rywalizacji nasza czwórka traciła dość spory dystans do rywalek. I jak się okazało, nie była w stanie nawiązać walki, kończąc wyścig na szóstym miejscu.



Mistrzyniami olimpijskimi została osada Australii, która po zaciętym boju wyprzedziła Holenderki. Po brązowy medal sięgnęły Irlandki, również do samego końca walczące o to z Wielką Brytanią.



Wyniki wioślarskich czwórek bez sterniczki kobiet:

1. Australia (Lucy Stephan, Rosemary Popa, Jessica Morrison, Annabelle McIntyre) 6.15,37

2. Holandia (Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering, Veronique Meester) 6.15,71

3. Irlandia (Aifric Keogh, Eimear Lambe, Fiona Murtagh, Emily Hegarty) 6.20,46

4. Wielka Brytania (Rowan Mc Kellar, Harriet Taylor, Karen Bennett, Rebecca Shorten) 6.21,52

5. Chiny (Xinyu Lin, Fei Wang, Miaomiao Qin, Shiyu Lu) 6.25,13

6. Polska (Monika Chabel, Joanna Dittmann, Olga Michałkiewicz i Maria Wierzbowska) 6.29,95