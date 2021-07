Noceti-Klepacka w ostatnich latach zasłynęła z bardzo wyrazistych i dobitnie wyrażanych poglądów. Sprzeciwia się prawu do aborcji, oddaje hołd Żołnierzom Wyklętym i jest przeciwniczką ideologii promowanej - nierzadko agresywnie - przez osoby LGBT, czyli deklarujące odmienną orientację seksualną ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



W nawiązaniu do jej wiary i obrony katolickich wartości powstała grafika, przedstawiająca Noceti-Klepacką na desce z krzyżem zamiast żaglu, opublikowana w mediach społecznościowych.



Wspomniany obrazek skomentowała na Twitterze Marczułajtis-Walczak.



- Genialne! - napisała. - Ale jak to tak, bez chmurki ze słowami "Jezus Chrystus" - dodała.



Po tych wpisach w sieci zawrzało. Wielu fanów sportu skrytykowało byłą snowboardzistkę, która trzykrotnie wystąpiła na zimowych igrzyskach, że w trakcie olimpijskich zmagań wyśmiewa inną reprezentantkę Polski.





Po 12 wyścigach w żeglarskiej klasie RS:X na igrzyskach w Tokio Noceti-Klepacka zajmuje dziewiąte miejsce. Choć nie ma już szans na medal, wystąpi więc w wyścigu finałowym.



