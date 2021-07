Minimalna odległość potrzebna do awansu do finału to tym razem 73,5 m. W pierwszym rzucie Włodarczyk posłała młot na 76,99 m.

Ten wynik oznaczał, że nasza mistrzyni nie musiała już na nic się oglądać, ani wykonywać kolejnych prób, ale może myśleć o wtorkowym finale olimpijskim. Polka zakończyła eliminacja po pierwszym rzucie.



Włodarczyk to złota medalistka igrzysk z 2012 i 2016 roku. To także czterokrotna mistrzyni świata i Europy oraz rekordzistka świata (82,98).

Jeszcze dziś (3.40) w drugiej grupie eliminacyjnej rywalizować będą: Joanna Fiodorow i Malwina Kopron.

Finał we wtorek o 13.35 polskiego czasu.

