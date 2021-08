Andrejczyk podbija serca Polaków, ale to jej zajął właśnie on!

Marcin Rosengarten to były dziennikarz sportowy, znany z pracy dla Radia Katowice, Eurosportu i Programu 1 Polskiego Radia. Od kilku lat pracę żurnalisty porzucił w 2010 r, by zająć się menedżerką sportową. Organizuje m.in. Memoriał Kamili Skolimowskiej, na którym pełni funkcję dyrektora.

Rosengarten był zakochany w Kamili. Para planowała ślub po IO w Londynie.

Marcin zanotował też mariaż z piłką ręczną. Pracował w dziale komunikacji Związku Piłki Ręcznej podczas rozgrywanych w Polsce mistrzostw Europy Eurohandball 2016 r. Później był kierownikiem reprezentacji Polski mężczyzn. Od czterech lat prowadzi firmę menedżerską "AthleTeam Marcin Rosengarten"

Reklama

Miłość między Andrejczyk a Rosengartenem dojrzewała od dawna. Już w 2018 r. opublikowała zdjęcie z zabawy sylwestrowej, jaką spędziła w Wenecji, gdzie całowała mężczyznę w masce. I to nie masce zabezpieczającej przed transmisją COVOD-19, tylko w karnawałowej. Okazał się nim być właśnie Rosengarten.

Para bawiła się we Włoszech w towarzystwie większej rodziny lekkoatletów, w skład której wchodził m. in. Piotr Małachowski z żoną.

Maria Andrejczyk do Marcina Rosengartena: Cześć głuptasie, kocham cię!



Ostatecznie kurtyna została odsłonięta w październiku ubiegłego roku, gdy na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 60 tysięcy osób, opublikowała zdjęcie z całującym ją Rosengartnerem i opisem: "Hello, you fool, I love you (Cześć głuptasie, kocham cię)". Oczywiście chodzi o cytat z przeboju "Joyride" grupy Roxette.



Uroda Marii powoduje, że nie może się opędzić nie tylko od ofert matrymonialnych, ale też wzięcia udziału w nagich sesjach.

- Miałam już takie oferty. Nie zgodziłam się. Na takie rzeczy przyjdzie czas po zakończeniu kariery - powiedziała "Super Expressowi" Andrejczyk.

W końcu wzięła udział w jednej, śmiałej, gdzie była nago, ale sprytnie wszystko, co trzeba zakryła. Sesja "Running Creaytives" w niekonwencjonalny sposób promowała lekkoatletki, oprócz Marii Joannę Jóźwik, Angelikę Cichocką, Annę Jagaciak, Kamilę Lićwinko, Malwinę Kopron i Justynę Święty-Ersetic.

Marcin Rosengarten nie szczędził gardła i ze wszystkich sił trzymał kciuki za ukochaną podczas olimpijskiego finału rzutu oszczepem, w którym Andrejczyk zdobyła dla Polski srebrny medal. Zresztą trybuna zawodnicza zdominowana była przez Polaków. Wśród kibicujących Marii był także świeżo upieczony mistrz olimpijski w rzucie młotem Wojciech Nowcki.

MiKi

Zdjęcie Marcin Rosengarten całuje Marię Andrejczyk /



Zdjęcie Marcin Rosengarten i Maria Andrejczyk /