Po sześciu wyścigach Polki nadal są na prowadzeniu. Wygrały już trzy razy, ich przewaga się umacnia, mają 18 punktów przewagi nad czwartymi Japonkami. Ale to żeglarstwo. Jeden słabszy wyścig może wywrócić klasyfikację do góry nogami. Do końca regat w klasie regat zostały cztery wyścigi plus jeden - punktowany podwójnie - wyścig medalowy.

Pani inżynier Agnieszka Skrzypulec. Dziadkowi przecież się nie odmawia

Skrzypulec pewnie sama najlepiej wie, jakie są szanse na medal. Wszystko potrafi dokładnie wyliczyć. Ma umysł analityczny. Jest inżynierem budownictwa. Studia o specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie ukończyła na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Studiowała, będąc czynną zawodniczką.

Reklama

- Byłam zdolna z matematyki i fizyki. Wiedziałam, że trafię na kierunek techniczny, a ponieważ chciałam kontynuować uprawianie żeglarstwa, wybrałam uczelnię w Szczecinie. Najważniejszym powodem były rady mojego dziadka. On zachęcał mnie do tych studiów, a dziadkowi się przecież nie odmawia - opowiadała.



Kibicuj naszym na IO w Tokio! - Sprawdź

Studio Ekstraklasa na żywo w każdy poniedziałek o 20:00 - Sprawdź!

Ta wiedza techniczna bardzo się jej w żeglarstwie przydaje, szczególnie w klasie 470. Ta konkurencja może nie jest najbardziej widowiskowa, szybka, w której na przykład zdarza się wiele wywrotek. Wymaga od żeglarzy myślenia.

- Jeśli chodzi o kwestie czysto żeglarskie, nie tylko moim zdaniem, klasa 470 jest bardziej wymagająca technicznie i taktycznie. By w niej pływać, trzeba mieć wiedzę ogólną, doświadczenie. To jest wartościowa klasa - mówi Skrzypulec.

Optimist na jeziorze Dąbie

Żeglarstwo jest u niej mimo wszystko na pierwszym miejscu. Uprawia je ponad 20 lat. Zaczęła od dziecięcej klasy Optimist, na jeziorze Dąbie w Szczecinie. Od razu trafiła na świetnego trenera - Roberta Wolniewicza. Dostrzegł w niej ogromny talent, który zaczął się szybko rozwijać. Najpierw był klub HOM Szczecin, potem - aż do dziś - SEJK Pogoń Szczecin. - Jestem nadal w klubie ze względu na sentyment i poczucie lojalności - mówiła.

Dziś trenuje jednak przeważnie w miejscach startu. Jeśli najważniejsze zawody odbywają się w Grecji, leci do Grecji i tam przygotowuje się kilka tygodni przed występem. Często ćwiczy w Gdyni. W Trójmieście przebywają - jej była załogantka Irmina Mrózek Gliszczyńska i obecna Jolanta Ogar.

Tak naprawdę nie ma znaczenia gdzie i w jakich warunkach pływa. Zdobyła już na tyle doświadczenia, że może pływać wszędzie i wtedy kiedy mocno wieje i kiedy wiatr słabnie. Woli jednak typowo żeglarskie warunki.

- Lubię, kiedy wieje. Lubię adrenalinę związaną z walką z żywiołem, wiele frajdy sprawia mi wtedy prędkość, jaką można wyciągnąć z łódki. Ale kiedy wieje słabiej, też muszę sobie poradzić i nie narzekać. Musimy korzystać z tego, co dostajemy od natury. Nie budzimy się rano, nie patrzymy w okno i nie sprawdzamy - wieje czy nie. Nie zadajemy pytań, jak sobie poradzimy w takich okolicznościach - tłumaczyła.

W 2015 roku była blisko zakończenia kariery, a dziś może spełnić marzenie o olimpijskim medalu

Trudne pytania o okoliczności Agnieszka Skrzypulec zadawała sobie przed igrzyskami w Rio de Janeiro. Wtedy przeszła moment sportowego załamania. Rozstała się ze swoją załogantką Natalią Wójcik. Myślała, żeby porzucić żeglarstwo.

- Nie dogadywałyśmy się, wyników nie było. Dwa lata pływałyśmy i po tym czasie się zorientowałam, że nic więcej nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Podjęłam decyzję, że kończę karierę, ale dzięki temu trudnemu momentowi połączyłam siły z Irminą (Mrózek Gliszczynską). Ona też chciała rzucić pływanie, czuła, że się nie rozwija. Spotkałyśmy się jak dwa wolne elektrony i postanowiłyśmy spróbować. Zakwalifikowałyśmy się na igrzyska - mówiła.

W Rio de Janeiro było 10. miejsce. Ale najlepsze przyszło rok później. Skrzypulec i Mrózek Gliszczynska w Salonikach wywalczyły mistrzostwo świata. Wcześniej w Monaco z Jolantą Ogar (Mrózek Gliszczyńska miała kontuzję) zdobyła brązowy medal na mistrzostwach Europy, pierwszy w historii 470 kobiet dla Polski. Regaty oglądał książę Albert, wielki miłośnik sportu, w tym żeglarstwa.

Z Jolantą Ogar pływa regularnie od 2018 roku. W tym czasie były słabsze wyniki na mistrzostwach świata i trochę lepsze na mistrzostwach Europy oraz trzy razy podium w Pucharach Świata. Trzymały się jednak czołówki.

Kiedy rozmawiałem z nią w 2017 roku po najlepszym sezonie w karierze (wywiad ukazał się w "Rzeczpospolitej"), mówiła o wielkim marzeniu - medalu olimpijskim w Tokio. Marzenie jest coraz bliższe spełnienia.

Olgierd Kwiatkowski