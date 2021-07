- Sama jestem w szoku! Było w nas wiele wiary w to, co możemy. Zebrałyśmy się, wyprzedziłyśmy Niemki i Holenderki. To było to, na co nas stać - powiedziała rozemocjonowana Maria Wierzbowska w rozmowie z TVP Sport tuż po zdobyciu srebrnego medalu igrzysk w Tokio.