To sukces bez precedensu. Nasze wspaniałe biegaczki, o których kiedyś mówiło się, że mają głównie zacięcie do ciężkiej pracy, na igrzyskach w Tokio zostały podwójnymi medalistkami olimpijskimi w sztafetach żeńskiej i mieszanej 4x400 m. Złoto i srebro na jednej olimpiadzie to Himalaje sportu! Czy są obawy, że najbardziej doświadczone lekkoatletki będą powoli wygaszały swoje kariery? To pytanie zadaliśmy krótko po sobotniej ceremonii dekoracji na Stadionie Olimpijskim.



