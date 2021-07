Polscy siatkarze nie zawiedli i w piątkowym meczu nie dali większych szans Japończykom, zwyciężając 3:0.

Gospodarze postawili nam jednak trudne warunki. Wydawało się, że trzeci set może zakończyć się ich zwycięstwem, lecz dzięki świetnej postawie w końcówce "Biało-Czerwoni" zamknęli mecz w trzech partiach i zapewnili sobie awans do ćwierćfinału.



Polska - Japonia. Świetny występ naszych siatkarzy w Tokio

- Po tym meczu w pełni zadowolony nie jestem. Będę dopiero na koniec turnieju. Widzę, że drużyna gra coraz lepiej. Trzeba docenić fakt, że funkcjonuje cały zespół. Nie opieramy się na jednostkach, które przewodzą drużynie - przyznał po zakończeniu spotkania selekcjoner reprezentacji Polski Vital Heynen. - Bardzo dobrze graliśmy blokiem - dodał.



Trener skomentował także postawę Bartosza Kurka, który spisywał się poniżej swojej najwyższej dyspozycji.



- Nie może zagrać osiem perfekcyjnych spotkań na turnieju. To zbyt duże wymagania. To był dla niego trudny mecz, ale zdobywaliśmy punkty, nawet jeśli Bartosz nie był dziś w najwyższej dyspozycji. Zrobiliśmy to, co udawało się tej reprezentacji w przeszłości - awansowaliśmy do ćwierćfinału. Możemy zrobić coś więcej. Musimy podążać tą samą drogą co do tej pory - stwierdził szkoleniowiec.

Reklama

Kibicuj naszym na IO w Tokio! - Sprawdź



Artur Gac z Tokio