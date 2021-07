Tokio 2020 - Polacy Tokio 2020. Zapalił się autobus przewożący polskich lekkoatletów

Informację o pożarze w autobusie polskich lekkoatletów jako pierwsi przekazali dziennikarze "Super Expressu". Silnik pojazdu zapalił się podczas jazdy i sportowcy dojechali do wioski olimpijskiej pojazdem zastępczym.



Wiceprezes ds. organizacyjnych i międzynarodowych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski potwierdził w rozmowie z Interią, że żadnemu ze sportowców nic się nie stało.

Tokio 2020. Tomasz Majewski o wypadku polskich sportowców: Nikomu nic się nie stało

- Z moich informacji wynika, że tam po prostu wybuchł silnik. Podczas jazdy nagle pojawił się kłąb dymu i silnik się zapalił. Nic się nikomu nie stało, silnik był z tyłu. Pożar zaraz został ugaszony, autokar zatrzymał się jednak w takim miejscu, że nie za bardzo było jak go minąć. Zrobił się duży korek i trzeba było nieco dłużej poczekać na kolejny autokar - stwierdził Majewski

- Zawodnicy wracali wtedy z treningów, stało się to kilka godzin temu - dodał.

Z kolei prezes PZLA Krzysztof Kęcki przekazał, którzy sportowcy podróżowali wówczas autokarem.



- Autobusem podróżowały cztery osoby z naszej ekipy: fizjoterapeuta, młociarz Paweł Fajdek, jego trener Szymon Ziółkowski oraz biegaczka Martyna Galant - powiedział Kęcki Polskiej Agencji Prasowej.



- Pojazd jechał z ośrodka treningowego, w którym polscy zawodnicy przygotowywali się do startu w igrzyskach, do wioski olimpijskiej. Wynajęty autobus to transport dobrej klasy. Przewieźliśmy nim 60-70 osób - dodał.



Artur Gac z Tokio