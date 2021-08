Michalik zaczął od wyjaśnienia, dlaczego to starcie nie było w stanie ułożyć się po jego myśli.



- Chciałem go zaskoczyć tym, co mam najlepsze, czyli rzutem skrętowym. Na to najbardziej liczyłem, ale mi nie wyszło. Był to ciężki pojedynek, rywal więcej ważył i górował w aspekcie siły. Nie dałem rady. Gdy miał mnie w parterze to broniłem, żeby za cztery punkty nie wyniósł mnie w górę, przez co za bardzo się odkręciłem i dwa razy poleciałem na wózek - analizował nasz zawodnik.

W sumie i tak Michalik spisał się lepiej niż na mistrzostwach świata, gdzie w walce z utytułowanym Jewłojewem wytrzymał na macie tylko dwie minuty. W tym sensie Polak zwrócił uwagę na mały progres, jaki zaliczył.



30-letni Michalik przypomniał, że wcześniej walczył w kategorii niżej, ale postanowił iść w górę z myślą właśnie o kwalifikacji olimpijskiej. Przystał na propozycję trenera, misja zakończyła się powodzeniem, ale widać, że musi nabrać jeszcze tężyzny i okrzepnąć w nowych warunkach.



Zapytany przez korespondenta Interii o taktykę, co jeszcze miał w zanadrzu na Rosjanina, ale nie mógł tego pokazać, Polak odparł: - Były też inne pomysły, miałem pomysły na różne triki po zabraniu ręki, ale zabrakło mi siły i nie mogłem go niczym zaskoczyć.



Po poprzednim pojedynku z Amerykaninem Tracym Hancockiem, którym Polak zapewnił sobie awans do strefy medalowej, byliśmy świadkami bardzo emocjonalnej reakcji naszego debiutanta na igrzyskach. Zapytany, czy to "rozklejenie się" mogło wpłynął na poziom gotowości do starcia z Rosjaninem, jednoznacznie raczej nie był w stanie odpowiedzieć. - To jest kwestia współpracy z psychologiem. Faktycznie był moment radości i euforii, ale później nastąpiło uspokojenie i koncentracja do kolejnego pojedynku - przekonywał zawodnik klubu KS Sobieski Poznań.



Teraz przed Polakiem pojedynek o brązowy medal, który stoczy we wtorek. Na koniec wróciliśmy jeszcze do starcia z Hancockiem, a konkretnie sytuacji z początku, gdy nasz zawodnik został ukarany przez sędziów dość dyskusyjną karą za pasywność. Michalik podobnie interpretuję tamtą sytuację. - W końcu to ja dwa razy próbowałem akcję, więc byłem aktywniejszy, a to mnie ukarali. Na temat sędziów nie będę się wypowiadał, ale różnie to bywa tutaj. Jednak byłem zdziwiony, że pierwszy poszedłem do parteru.



Artur Gac z Tokio