- Po biegu indywidualnym nie byłam do końca zadowolona, wiedziałam że mogłam dać z siebie więcej. Zostawiłam siły na sztafetę, tutaj dałam serducho, chcąc pobiec jak najlepiej, żeby dziewczyny miały później jak najłatwiej. Powiedziałyśmy, że zdobędziemy tutaj medal, dlatego dałyśmy z siebie wszystko - komentowała Natalia Kaczmarek, która finał rozpoczęła na pierwszej zmianie.



Bardzo szybko "Aniołki Matusińskiego", jak to często mają w zwyczaju, zaczęły dowcipkować i żartować.

- Natalię od rana nosiło po pokoju - śmiała się Justyna Święty-Ersetic, która wraca do wielkiej formy po kontuzji. Nie przez przypadek, po przerwie, gwiazda żeńskiego zespołu wróciła na ostatnią zmianę, na której zastąpiła właśnie Kaczmarek, czyli objawienie tego sezonu.



Z kolei na drugiej zmianie w pogoń ruszyła Iga Baumgart-Witan, która po tym, co zrobiła Natalia, miała komfortową sytuację.



- O to chodziło. Zresztą trener mi powiedział, że Natalia tak otworzy bieg, że ja w ogóle nie będę musiała się w nim szarpać. I tak w sumie było. Jak zobaczyłam, że była na równi z Jamajką, pomyślałam sobie: "kurcze, muszę biec" - uśmiechnęła się Iga. - Poszłam mocno, nie było na co czekać. Powiedziałam sobie, że najwyżej mnie "odetnie". Musiałam dać z siebie maksa, bo wiedziałam, o co jest gra.



Małgorzata Hołub-Kowalik przyznała, że gdy zorientowała się, że koleżanka przekazuje pałeczkę na drugiej pozycji, to zrobiło jej się gorąco.



- Moim zadaniem było jak najlepiej pomóc Justynie, bo wiedzieliśmy, że będzie miała bardzo trudne rywalki. Nie miałam kontaktu z innymi dziewczynami, a Amerykanka po prostu mi uciekła. Starałam się walczyć z całych sił i tyle, ile potrafiłam, zrobiłam dla tej sztafety. Trener przed startem powiedział nam, że jeśli mięśnie będą odmawiały posłuszeństwa, wtedy musimy biec sercem i urywać każdy centymetr, bo to może mieć przełożenie na mecie. I tak też zrobiłyśmy, co zaowocowało rekordem Polski.



Koleżanki dziękowały także Annie Kiełbasińskiej, która wczoraj pobiegła w półfinale, a dzisiaj zastąpiła ją Kaczmarek. Ona także jest współautorką wielkiego sukcesu tych igrzysk, bo poza srebrnym medalem w żeńskiej sztafecie, nasze zawodniczki wraz z kolegami wcześniej sięgnęły po złoto w sztafecie mieszanej na tym samym dystansie.



Medalową pracę drużyny w finale przystemplowała Święty-Ersetic, potwierdzając, że wciąż jest wielką siłą tej ekipy. - Dziewczyny wywalczyły rewelacyjną pozycję, ale nie będę ukrywać, że powrót na czwartą zmianę troszkę mnie stresował. W tym roku nieco wypadłam z obiegu na rzecz Natalii, ale myślę, że wspólnymi siłami zrobiłyśmy to, co było w naszym zasięgu. Przed igrzyskami powtarzałam, że w ciemno biorę brąz i dobrze, że tego nie zrobiłyśmy - śmiały się do rozpuku nasze panie.



Polki do strefy wywiadów przyszły już z medalami na szyi, bo ceremonia dekoracji odbyła się krótko po ich starcie. Do Polski wylatują jutro wczesnym rankiem czasu lokalnego, więc nic dziwnego, że już w pełni rozluźnione żartowały bez końca.



- Emocje nie pozwolą, żebyśmy tej nocy zasnęły - zaczęła Kaczmarek.



- Przecież ja im nie pozwolę zasnąć - puściła oko Hołub-Kowalik.



- Teraz targają nami zbyt duże emocje, żeby w ogóle myśleć o śnie. Liczymy, że dziś będzie choć chwilka na wspólne świętowanie - zdradziła plan Święty-Ersetic.

A Hołub-Kowalik dodała: - Nawet złota nie było jeszcze czasu uczcić, bo wiedziałyśmy, że są kolejne starty i trzeba było się na nich skupić. Natomiast teraz mamy dwa krążki, więc od razu są dwie okazje.



Na koniec panie jednym głosem przyznały, że największe emocje z pozostałych medali, zdobytych w Tokio przez rodaków, wzbudziło w nich złoto chodziarza Dawida Tomali. - Jeszcze przed wejściem na stadion ktoś krzyknął: "jazda, dziewczyny!". Patrzę, a to Tomala. I już wiedziałam, że będzie luz - buchnęła śmiechem Baumgart-Witan.



Artur Gac z Tokio