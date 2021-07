Soberze, mimo przeciwności losu, niewiele zabrakło, aby zapewnić sobie miejsce we wtorkowym (godz. 12:20 czasu polskiego) finale.



Gdyby nie zrzutka na wysokości 5,50 m, zakwalifikowałby się do rozgrywki o medale. Ostatecznie bowiem zaliczył 5,65 m. Poziom eliminacji stał na najwyższym poziomie w historii, aż 11 zawodników rozprawiło się z wysokością 5,75 m, co jeszcze bardziej dowodzi, na jakim poziomie stała rywalizacja.



Nasz mistrz Europy z Amsterdamu sprzed pięciu lat od początku musiał się zmagać z dużym problemem zdrowotnym. Jak się okazało, posypała mu się noga.

- Dwa i pół tygodnia przed wylotem na igrzyska chciałem sobie polepszyć Achillesa, a tylko go pogorszyłem. Myślałem, że wyrobię się przed startem, żeby go doleczyć. Okazało się jednak, że jest on w tak agonalnym stanie, że mimo końskiej dawki leków przeciwbólowych nawet nie byłem w stanie dokończyć konkursu - opowiadał Sobera.



Decyzja Sobery była odpowiedzią na ból ścięgna. Tak - decyzja, bo lekkoatleta przyznał, że sam wydał taką dyspozycję. - Poprosiłem o zastrzyk, który miałby mi go poprawić. To w sumie była moja decyzja, bez konsultacji. W ogóle nie wiem, czy powinienem o tym powiedzieć, ale trudno. Czas pokazał, że była pochopna? No niestety... - uderzył się w pierś.

Żal jest tym większy, że jeszcze dwa tygodnie temu tyczkarz ustanowił swoją życiówkę na treningu, zaliczając 5,71 m. - A moje skoki na treningach są zazwyczaj o około 20 centymetrów niższe niż w zawodach. Tym bardziej czułem się tutaj na skakanie 5,75 - 5.80 m, co dawałoby mi finał - kręcił głową.

Artur Gac z Tokio