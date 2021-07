O wszystkim zadecydowała porażka w pierwszej walce, która miała rangę ćwierćfinału. Mimo prowadzenia przez większą część meczu, nasze reprezentantki musiały uznać wyższość niewygodnych dla siebie Estonek, przegrywając 26-29.

O tym, jak trudno pozbierać się w takim momencie, choć turniej jeszcze trwa, świadczyła emocjonalna reakcja doświadczonej w ekipie Renaty Knapik-Miazgi, która uszanowała obecność dziennikarzy i zatrzymała się w strefie mieszanej.



Zanim zawodniczka AZS AWF Kraków odpowiedziała na najważniejsze pytanie, w pierwszej kolejności wszystko wyrażały jej twarz i oczy. Łez siłą rzeczy nie dało się powstrzymać.



- Jest bardzo ciężko. Co ja mogę powiedzieć? Jest bardzo ciężko, bo wiemy wszystkie, że mogłyśmy, a to się nie udało. Jedyną satysfakcją z tego dnia, jaką możemy mieć, jest fakt, że od początku do końca dałyśmy z siebie wszystko. I tyle, taki jest sport - skomentowała 33-latka, medalistka mistrzostw świata i Europy.

Odnosząc się już w szczegółach do przebiegu pojedynku z Estonkami, Knapik-Miazga szczegółowo przedstawiła swoją optykę. - Od początku wiedziałyśmy, że ten mecz będzie bardzo ciężki, choć od początku zapowiadał się bardzo dobrze. Wiedziałyśmy, że będziemy musiały walczyć do ostatniego trafienia, ale w większości układał się po naszej myśli. Zadecydowały w sumie dwie przegrane walki, w końcu nas dogoniły i ostatnia walka była pół na pół. Było już właściwie o włos - komentowała zawodniczka.



- Jest to dla nas bardzo bolesna przegrana, ale wiedziałyśmy przed turniejem, że faworytek jest wiele. My oczywiście też byłyśmy jednymi z faworytek i przez ostatnie lata wykonałyśmy ogromną pracę, tworząc świetną drużynę. Potrafiłyśmy wygrywać Puchary Świata, zdobyłyśmy medal mistrzostw świata i dwa medale mistrzostw Europy. I to jest nasz olbrzymi sukces. A dużo emocji, myślę, wyleje się z nas po ostatnim meczu, bo uważam, że każda z nas jest rozczarowana tym wynikiem - zakończyła Knapik-Miazga.



Artur Gac z Tokio