- To jedna z bardziej stabilnych drużyn, dlatego mieliśmy cel, aby nie dać Japończykom się rozkręcić i odejść na duży dystans punktowy - kontynuował nasz libero.



Zatorski odniósł się do pytania o porę kolejnego meczu, z Kanadą, które odbędzie się o godzinie 9 czasu lokalnego, gdy w Polsce będzie 2 w nocy. To nie wszystko, bo w przypadku wygrania grupy przez Orłów, a wszystko zmierza w tym kierunku, również ćwierćfinał Orły rozegrają o identycznej godzinie.



- Dzisiaj siedząc na śniadaniu, w czasie gdy Kanada zaczynała swoje spotkanie z Wenezuelą, śmialiśmy się, że oni już kilka meczów o tej porze tu zagrali. Dlatego na pewno to będzie dla nas trudna odmiana, musimy spodziewać się dużo trudniejszego meczu niż wszystkie razem wzięte, które rozegraliśmy do tej pory. Zwłaszcza, że Kanadyjczycy są doświadczonym zespołem, ich zawodnicy grają w bardzo dobrych ligach i zespołach, często spotykamy ich u nas w PlusLidze. Szykujemy się na arcytrudny mecz - zapowiedział 31-latek.



Odpowiadając na pytanie o zaskakujące wyniki w Tokio Zatorski stwierdził, że właśnie dlatego ten turniej jest taki piękny. - Widać w obu grupach, że tak naprawdę w żadnym meczu nie ma wielkiego faworyta. A nawet jeśli faworyt jest na papierze, to musi to pokazać na boisku i wydrzeć wygraną przeciwnikowi, bo za darmo nic się nie dostanie - podsumował libero reprezentacji.



Artur Gac z Tokio

