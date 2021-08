W biegu eliminacyjnym nasz zespół pobiegł w składzie: Dariusz Kowaluk, Karol Zalewski, Jakub Krzewina i Kajetan Duszyński. Polacy spisali się rewelacyjnie, osiągając czas 2:58.55, który był niewiele gorszy od rekordu Polski (ten od 1998 roku wynosi 2:58.00). Tak naprawdę rekord mógł "pęknąć" już dzisiaj, ale biegnący na ostatniej zmianie Duszyński podszedł taktycznie do zadania.

- Oszczędzałem się na finiszu. Najważniejsze było wywalczenie dużego Q i to zadanie, zalecone przez trenera, chciałem zrealizować. Nie było czasu na myślenie, jaki szykuje się wynik na mecie. Starałem się zachować trochę sił na finał. Wcześniejszy start w sztafecie mieszanej może nie kosztował mnie tyle sił, co więcej kosztował psychicznie. W tym tygodniu było mi bardzo trudno się wyciszyć, odbierałem mnóstwo wiadomości, maili i udzielałem wywiadów, z czym najtrudniej było mi sobie poradzić. Dlatego dzisiaj byłem trochę zmieszany i muszę się bardziej skoncentrować - powiedział Duszyński, który jest jedną z naszych rewelacji tych igrzysk.



To właśnie Duszyński i Karol Zalewski wywalczyli w finale sztafety mieszanej złoty medal olimpijski. Walny udział w tym sukcesie miał także Kowaluk, który rywalizował w półfinale.



Nic dziwnego, że najbardziej wygłodniały z całej stawki na starcie męskiej sztafety stanął Jakub Krzewina, którego w ostatnim czasie zdrowie nie rozpieszcza. Nasz walczak jednak zrobił, co w jego mocy i dziś wieczorem też dołożył cegiełkę do znakomitego rezultatu, okraszonego efektowym awansem do sobotniego finału.



- Było super, choć trochę zabrakło mi na końcówce. Męczące jednak jest to, że do tej pory siedziałem tylko i patrzyłem, jak chłopaki biegają. Oni już swoje tutaj przeżyli, a ja siedziałem jak na szpilkach. Niby tylko oglądasz starty, ale wszystko bardzo przeżywasz. Ja żyję sportem w ogóle od dziecka, więc oglądam wszystkie możliwe dyscypliny, interesując się tak naprawdę każdą konkurencją. Wkurzałem się tylko oczekując, kiedy w końcu sam wystartuję. Na pewno walki mi nie zabrakło, może trochę umiejętności na końcu. Wydaje mi się jednak, że było to tylko przetarcie przed finałem - zapowiedział Krzewina.

Reklama

Zalewski ucieszył się, gdy usłyszał, że jego przybliżony międzyczas wyniósł 43,79. - Wow, szybszego czasu jeszcze nie miałem - zareagował mistrz olimpijski. - Trener do każdego z nas podchodził indywidualnie i mówił, że po biegu będziemy zdziwieni. Czyli on widział nasze szanse patrząc na czasy, jakie wykręcamy. Spodziewaliśmy się biegu poniżej 3 minut, ale może nie aż o tyle, ile wyszło na mecie. Co tu dużo mówić, jeśli Kajtek będzie miał w finale rywala na ostatniej "pięćdziesiątce", to jeszcze pół sekundy może urwie - dodał halowy mistrz świata z 2018 roku.

Duszyński zaznaczył, że teraz po prostu trzeba skupić się na zadaniu, a nie spekulować o szansach na podium. Przywołał tutaj kluczową rzecz. - Tak naprawdę budujemy tę sztafetę od podstaw, więc ciężko tutaj zapowiadać sukcesy. Najpierw je zdobądźmy.



A Zalewski dodał: - Może trzeba trochę ostudzić marzenia kibiców, może jeszcze nie myślcie o medalu, tylko dajcie nam w finale zrobić swoje.



Artur Gac z Tokio