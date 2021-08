Wspaniały poranek w Japonii, tym razem nie w Tokio, ale w Sapporo, gdzie z uwagi na bardziej sprzyjający klimat została przeniesiona rywalizacja w chodzie sportowym i maratonie.

Niespełna 32-letni Dawid Tomala stał się jedną z największych sensacji tych igrzysk. Polak, dla którego był to dopiero drugi na tym dystansie ukończony chód, właśnie został mistrzem olimpijskim. Po prostu bajka! Polak od początku spisywał się świetnie, a od 30 km nadawał ton rywalizacji. Wysforował się na prowadzenie i do mety już nie dał się dogonić grupie pościgowej.



Do tej pory królem jest konkurencji w Polsce był Robert Korzeniowski, nasz czterokrotny mistrz olimpijski, z czego trzy najcenniejsze krążki wywalczył właśnie na morderczym dystansie 50 km.

Teraz do tego królewskiego grona dołączył Tomala i za jednym zamachem dokonał jeszcze jednego: od teraz to Polacy przewodzą medalowej olimpijskiej klasyfikacji wszech czasów w chodzie właśnie na tym dystansie.



"Biało-Czerwoni" mają w dorobku cztery medale, wszystkie ze złota. Na drugie miejsce spadła Wielka Brytania, która może poszczycić się trzema złotami oraz po jednym srebrnym i brązowym medalu. Trzecie miejsce należy do Włochów, którzy legitymują się trzema złotymi i trzema brązowymi "krążkami".



I w tej klasyfikacji, przynajmniej na jakiś czas, na pewno nic się nie zmieni. Chód na 50 km właśnie znika z programu igrzysk, za trzy lata w Paryżu już nie będzie konkurencją olimpijską.



Artur Gac z Tokio