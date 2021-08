Otarłaś się o olimpijskie podium, ale w kontekście tego, co mówiłaś zaraz po finale, uważasz że twój ewentualny medal w Tokio, biorąc pod uwagę swoje silne i słabe strony, byłby jeszcze nieco na wyrost?

Aleksandra Mirosław: - Tak naprawdę trudno jest mi odpowiedzieć. Uważam, że zrobiłam wszystko to, co mogłam w piątek, czyli wygrałam czasówkę bijąc rekord świata i z tego jestem zadowolona. Jestem zdania, że zarówno ja, Akiyo Noguchi, jak i każda inna zawodniczka w finale zasługiwała na medal. Natomiast rywalizacja była niefortunna pod tym kątem, że zostały tu połączone trzy skrajnie różne ze sobą konkurencje. Niemniej tak naprawdę wygrali najlepsi, a szczęście też sprzyja lepszym. Będę miała okazje odkuć się w swojej koronnej konkurencji w Paryżu.



Czy jesteś gotowa na presję, która po występie w Tokio i w kontekście Paryża z pewnością będzie wzrastać?



- Powiem to, co mówiły tuż gwiazdy sportu, że do Paryża jadę z dużymi oczekiwaniami. Wydaje mi się, że nikt nie będzie w stanie oczekiwać ode mnie więcej niż ja sama od siebie. Myślę, że jestem na to gotowa, a przede mną trzy lata, żeby wszystko poukładać sobie w głowie. Jednak wiem, jaki jest plan i po co będę jechała do Paryża. W Tokio też miałem wysokie aspiracje, a mimo czułam się bardzo spokojna.



Wspinaczka sportowa dopiero zadebiutowała na igrzyskach, więc siłą rzeczy twoje nazwisko pewnie coraz bardziej zacznie przebijać się do świadomości kibica. To dla ciebie istotne?



- Przede wszystkim cieszę się, że popularność wspinaczki wzrasta i staje się w naszym kraju coraz bardziej rozpoznawalna, co z korzyścią przekłada się dla każdego zawodnika i całego środowiska. Mam satysfakcję, że swoim udziałem na igrzyskach i rywalizacją w finale mogłam się do tego przyczynić. A u wielu osób w ogóle wzbudzić świadomość, że taki sport istnieje.

Reklama

Jak wygląda zawodowstwo tego sportu w Polsce?



- Ciężko o tym mówić, bo jesteśmy młodym sportem. Natomiast jeśli chodzi o wspinanie na czas, to w tym momencie stanowimy potęgę. Jesteśmy w czołówce światowej, bo oprócz mnie w czołówce przebijają się także Marcin Dzieński, Anna Brożek i Patrycja Chudziak. Cały czas jesteśmy z przodu, mamy potencjał i mam nadzieję, że na igrzyskach w Paryżu nie będę jedyną reprezentantką Polski. Natomiast do samego występu na przyszłych igrzyskach droga jest jeszcze daleka, bo najpierw trzeba się zakwalifikować. A na tę chwilę wiemy, że moja koronna konkurencja będzie miała tylko szesnaście miejsc, więc walka będzie mocna i już sama w sobie będzie bardzo dużym osiągnięciem.



Czego w największym stopniu brakuje twojej dyscyplinie w naszym kraju? Bardziej infrastruktury, czy finansowania?

- Ja w kontekście przygotowań do igrzysk w Tokio miałam stworzone bardzo komfortowe warunki. Nawet jeżeli brakowało infrastruktury w Polsce, a mam tu na myśli ściany wspinaczkowe, to miałam możliwość wyjechać na zgrupowania do Austrii i Hiszpanii, by tam się przygotowywać. Wydaje mi się, że generalnie w naszym kraju mamy dobre zaplecze, ale po igrzyskach w Tokio z pewnością będzie dużo wniosków. Ja z trenerem też już zaczynam obierać plan w kierunku Paryża, co będzie nam potrzebne, aby zbudować formę na jeszcze wyższym poziomie.



Czwarte miejsce w Tokio zawsze będzie powodem do satysfakcji, czy im więcej upływa godzin, tym coraz bardziej zaczyna dochodzić do głosu uczucie niedosytu?



- Wracam z Tokio z uśmiechem na twarzy, radością i spełnieniem. Przyjechałam tutaj przede wszystkim po finał olimpijski i rekord. A pobiłam najlepszy wynik na świecie i zajęłam czwarte miejsce, więc uważam, że lepszego debiutu na igrzyskach nie mogłam sobie wyobrazić.



Artur Gac z Tokio