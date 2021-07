Tokio 2020. Siatkówka: Polacy bez problemu pokalali Włochów (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Wilfredo Leon przyznał, że polscy siatkarze wraz ze sztabem odbyli męską rozmowę po porażce z Iranem w turnieju olimpijskim w Tokio, co przyniosło efekt w postaci zwycięstwa nad Włochami. "Rozmawialiśmy, co trzeba zmienić i dziś to zrobiliśmy" - podsumował przyjmujący.