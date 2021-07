Tokio 2020. Piotr Nowakowski: Medal igrzysk olimpijskich byłby wspaniałym zwieńczeniem mojej przygody z kadrą narodową. Wideo (POLSAT SPORT) WIDEO |

Piotr Nowakowski to jeden z najbardziej doświadczonych graczy w kadrze Vitala Heynena. Ma na swoim koncie złote medale mistrzostw świata, Europy i Ligi Światowej. - To jest moje ostateczne marzenie, żeby zdobyć medal igrzysk olimpijskich. Byłoby to wspaniałym zwieńczeniem mojej przygody z kadrą narodową, przynajmniej na najbliższy czas. Nie ukrywam, że po tym sezonie chciałbym sobie przynajmniej zrobić przerwę, a czy coś więcej? Wstrzymam się jeszcze z odpowiedzią, ale będzie to moment do dużych przemyśleń - powiedział środkowy reprezentacji Polski.