Tokio 2020. Tomasz Swędrowski: Nie z takimi problemami radził sobie ten zespół (POLSAT SPORT) Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Gdybyśmy być może grali z Iranem trzeci lub czwarty mecz, w zależności od uzyskiwanych wyników, pewnie by to inaczej wyglądało. To jest pierwszy mecz. Jest parę czynników, które warunkują ten pierwszy mecz - powiedział po meczu Polska - Iran Tomasz Swędrowski. W pierwszym spotkaniu na igrzyskach olimpijskich w Tokio "Biało-Czerwoni" musieli uznać wyższość Irańczyków.