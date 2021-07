Tokio 2020. Vital Heynen: Złoto? Nie obiecuję, ale medal tak! Wideo (POLSAT SPORT) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Reprezentacja Polski poleciała do Tokio jako jeden z faworytów do olimpijskiego złota. Polscy kibice oczekują na ten sukces od 45 lat, kiedy w Montrealu osiągnęła do drużyna Huberta Jerzego Wagnera. Vital Heynen nie gwarantuje zwycięstwa w turnieju, ale jest pewny czego innego. - Przywieziemy Wam medal! - powiedział selekcjoner Biało-Czerwonych.