Tokio 2020. Witold Bańka: Zawsze znajdą się ci, którzy będą chcieli oszukiwać. Wideo WIDEO |

Igrzyska olimpijskie w Tokio będą historyczne pod względem testowania sportowców na obecność dopingu. Nigdy wcześniej w historii igrzysk nie wykonywano tylu testów. Wszystko po to, abyście mogli rywalizować na lepszych, uczciwszych zasadach. Niestety zawsze znajdą się ci, którzy będą was chcieli oszukać - zwrócił się do polskich sportowców, którzy jadą do Tokio Witold Bańka, prezydent Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).