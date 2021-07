Joanna Jóźwik: Jeżeli zbliżę się do życiówki, to będę w finale IO. Wideo (POLSAT SPORT) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Po serii kontuzji do wysokiej formy stara się wrócić Joanna Jóźwik. Przed pięcioma laty w Rio de Janeiro Polka zajęła piąte miejsce w finale biegu na 800 metrów. W decydującej próbie osiągnęła czas 1 min 57,37 s, co do dziś pozostaje jej rekordem życiowym. Wtedy była jednak czołową zawodniczką na świecie, do Japonii jedzie w zupełnie innej sytuacji. - Przede wszystkim jadę z uśmiechem i nie mam wygórowanych oczekiwań. To dobry rok, ale do mojego biegania na poziomie życiówki troszkę brakuje. Pobiegłam 2:00 na mistrzostwach Polski, pomimo tego że straciłam sporo pracy. Jeżeli w Tokio zbliżę się do życiówki, to będę w finale igrzysk olimpijskich - powiedziała Jóźwik. (wideo: COS Zakopane)