Zachował się jak Tyson, próbował ugryźć rywala w ucho!

Marokańczyk dopuścił się haniebnego czynu w trzeciej rundzie. Kiedy był w zwarciu z Nowozelandczykiem próbował go ugryźć w ucho, na szczęście to mu się nie udało.



Nyika zwyciężył w 1/8 finału wagi ciężkiej 5:0, ale był zdziwiony, że sędzia nie zauważył tego zdarzenia.



"Widzieliście to, nie sądzę, żeby sędzia to zobaczył" - przyznał 25-letni bokser.

"Na szczęście nie dał rady tego zrobić, miał ochraniacz na zęby, a ja byłem trochę spocony" - dodał.



Ta sytuacja przypomniała zdarzenie z 1997 roku, kiedy Tyson w walce o mistrzostwo świata w nowojorskiej Madison Square Garden odgryzł kawałek ucha Holyfielda. Tyson został zdyskwalifikowany i na 15 miesięcy zawieszono jego licencję bokserską.

Reklama

Najnowsze informacje z igrzysk olimpijskich - Sprawdź

Zdjęcie Youness Baalla próbował odgryźć ucho Davida Nyiki / AFP

Pawo