Wielkie zawody w Poznaniu. Duża ranga i walka o miejsce w Tokio

To grupa tak zwanych herpeswirusów, czyli EHV. Atakują one konie, powodując podobne komplikacje jak Covid-19 u ludzi. To problemy oddechowe, także neurologiczne, do tego chorobę oczu i zagrożenie ciąży u klaczy. Wirus ten sprzyja także powrotowi otrętu, czyli choroby u koni już niemal niespotykanej.



Z tego powodu wiele zawodów hippicznych w kwietniu i maju zostało odwołanych, teraz następuje ich kumulacja. 4Foulee w Poznaniu to impreza czterogwiazdkowa, w ramach której rozegrane zostaną zawody być może decydujące o igrzyskach olimpijskich. Miejsca w Tokio zostały już rozdzielone, ale dla reprezentacji. Teraz jeźdźcy walczą o to, aby utrzymać swe rankingi i w ramach miejsc przyznanych poszczególnym krajom wystartować w konkursach olimpijskich.

Zawody w Poznaniu mają więc znakomitą obsadę. Najwięcej zawodników wystartuje w konkursach w ramach CSI4*. Na poznańskim hipodromie pojawią się np. bracia Felix i Toni Hassmann z Niemiec, którzy wygrywają na największych światowych parkurach. Będzie też zwyciężczyni pięciogwiazdkowego Grand Prix w Villach, brytyjska amazonka Laura Renwick, a także Belg Dirk Demeersman - czwarty zawodnik igrzysk w Atenach. Najlepszych jeźdźców wysyła Dania, startować będzie też ostatni zwycięzca Grand Prix Poznania - Łotysz Kristaps Neretnieks. Wygrał w 2019 roku, bo rok temu z powodu epidemii zawody się nie odbyły.



Do Poznania przyjeżdża cała przygotowująca się do igrzysk reprezentacja jeździecka Nowej Zelandii, w tym czterokrotny olimpijczyk Bruce Goodin. Będą też czołowi Polacy: Wojciech Wojtaniec, Jarosław Skrzyczyński, Krzysztof Ludwiczak, Maksymilian Wechta, Jan Bobik, Michał Kaźmierczak czy Kamil Grzelczyk.



Powozy czterokonne - niesamowite widowisko

Niezwykłe w tegorocznych zawodach w Poznaniu jest to, że nie ograniczą się do skoków przez przeszkody. - Literki CHI zamiast CSI w nazwie zawodów wskazują na to, że to impreza multidyscyplinarna - zwraca uwagę mecenas i sponsor zawodów, miłośnik koni Roman Roszkiewicz. Do skoków dołączy niezwykle widowiskowe powożenie zaprzęgami czterokonnymi, w którym to sporcie Poznań chce organizować niebawem największe imprezy świata. Zaczyna skromnie, od dwugwiazdkowego konkursu, który i tak zgromadzi 25 procent światowej czołówki.

Powożący będą mieli w czwartek 3 czerwca zawody w ujeźdżeniu, następnie w sobotę - maraton, który widzowie będą mogli obserwować z pięknej, zabytkowej trybuny hipodromu Wola i wreszcie w niedzielę o godz. 17 odbędzie się konkurs zręczności w powożeniu i parada. Roman Roszkiewicz mówi: - W porównaniu do powożenia jednym koniem czy ich parą powozy czterokonne nie są trudniejsze podwójnie, ale do sześcianu. To niezwykle trudna i szalenie widowiskowa impreza. Dość powiedzieć, że gdy takie zawody w czwórkach odbyły się na koniec imprezy w Baborówku, nikt z widzów nie poszedł do domu. Wszyscy oglądali, bo mistrzostwo w kierowaniu czwórką koni jest godne podziwu.





Plan 4Foulle w Poznaniu:

Czwartek 3.06:

14:00 - Youngster Tour CSIYH1* - konie sześcioletnie - 125 cm, dwufazowy specjalny, o puchar Stadniny Kunowo

15:30 - Elite Tour CSI1* - 110 cm, dwufazowy specjalny, o puchar Tarant Events

17:30 - Small Tour CSI1* - 130 cm, zwykły, o puchar Hipodromu Wola

19:30 - Powożenie zaprzęgami czterokonnymi - konkurs ujeżdżenia, o nagrody Pana Romana Roszkiewicza

Piątek 4.06:

8:00 - Youngster Tour CSIYH1* - konie sześcioletnie - 125 cm, zwykły, o puchar Stadniny Kunowo

9:30 - Elite Tour CSI1* - 110 cm, zwykły, o puchar Tarant Events

11:00 - Small Tour CSI1* - 130 cm, dwufazowy, o puchar PZJ

13:00 - Medium Tour CSI4* - 140 cm, dwufazowy (tabela A/C), o puchar Toyota Bońkowscy i nagrody Pana Romana Roszkiewicza

17:00 - Big Tour (LR grupa C) CSI4* - 150 cm, zwykły z rozgrywką, pula 204 800 złotych, o nagrodę honorową patronów Poznania i nagrody Pana Romana Roszkiewicza

Sobota 5.06:

8:00 - Small Tour CSI1* - 135 cm, dwufazowy specjalny, o nagrodę Andrewex

9:30 - Finał Elite Tour CSI1* - 115 cm, zwykły, o puchar Tarant Events

11:00 - Medium Tour CSI4* - 140 cm, zwykły, o nagrodę OstSped

15:00 - Big Tour (LR grupa D) CSI4*, XI Memoriał Macieja Frankiewicza - 145 cm, dwunawrotowy, pula 102 400 złotych, o nagrody BSI i Pana Romana Roszkiewicza

W przerwie pokazy - Pony Games

18:30 - Powożenie zaprzęgami czterokonnymi - maraton, o nagrody Pana Romana Roszkiewicza

Niedziela 6.06:

7:30 - Finał Youngster Tour CSIYH1* - konie sześcioletnie - 130 cm, dwufazowy, o puchar Stadniny Kunowo

9:00 - Last Chance CSI4* - 140 cm, zwykły, o puchar TVP Sport

10:30 - Finał Medium Tour (LR grupa D) CSI4* - 145 cm, zwykły, pula 102 400 złotych, o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego i nagrody PERI i Pana Romana Roszkiewicza

13:30 - Pokazy - musztra paradna orkiestry Miasta Swarzędza

14:00 - Grand Prix (LR grupa B) CSI4* - 160 cm, zwykły z rozgrywką - pula 400 000 złotych, o puchar Prezydenta Miasta Poznania oraz nagrody Pana Romana Roszkiewicza i Miasta Poznania

17:00 - Powożenie zaprzęgami czterokonnymi - konkurs zręczności powożenia i parada zwycięzców, o nagrody Pana Romana Roszkiewicza

Na trybuny zostanie wpuszczonych 50 procent widzów.